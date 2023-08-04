Задержание устроившего стрельбу в центре Москвы водителя попало на видео

В сети появилось видео задержания водителя, устроившего стрельбу в центре Москвы

В сети появилось видео задержания водителя, устроившего стрельбу в центре Москвы около гостиницы «Националь». Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как на дороге стоят несколько силовиков и полицейских. Фигурант лежит лицом в землю.

Ранее стало известно, что на столичной дороге произошла стрельба. По предварительным данным, на улице Моховой случилась авария, после чего между водителями возник конфликт. Один из них достал травматическое оружие и выстрелил в другого.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили «Ленте.ру», что задержали стрелявшего мужчину. У него изъяли оружие. Пострадавший направлен в больницу.