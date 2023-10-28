Бастрыкин поручил провести проверку по обмелевшему озеру в Геленджике

Бастрыкин поручил проверить обмелевшее из-за свалки озеро в Геленджике

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за обмеления озера в Геленджике, сообщили в информационном центре СКР.

Предоставить доклад по завершении проверки должен руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

Информация об обмелении озера рядом с Геленджиком появилась весной прошлого года. К такому результате, как считается, привела стихийная свалка строительных и бытовых отходов на берегу водоема.