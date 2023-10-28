Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 28 октября 2023Россия

Названо самое опасное последствие распространенного в 2023 году штамма COVID-19

Иммунолог Крючков назвал последствием COVID-19 повышенный риск развития инсульта

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Одно из самых опасных последствий коронавируса — это повышение рисков развития инфарктов и инсультов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Специалист отметил, что самым распространенными в 2023 году штаммом коронавируса была омикрон и его разновидности.

«Эволюция новой коронавирусной инфекции продолжается. Фактически сейчас у нас доминирует "эрис" и на горизонте "пирола" с возможным доминированием к концу ноября — в начале декабря. Версии омикрона характеризуются сегодня очень высокой заразностью. Это потенциально, особенно в сезон и особенно при низком уровне коллективного иммунитета, может обеспечить очень высокую заболеваемость. А высокая заболеваемость обеспечивает высокое количество пострадавших от этой инфекции», — объяснил он.

В первую очередь речь идет о тех, у кого долгий COVID-19, у кого повышение рисков развития сердечно-сосудистых катастроф: инсультов, инфарктов и так далее. А таких людей много. Это основная проблема

Николай Крючковврач-иммунолог

При этом Крючков сообщил, что долгосрочные последствия COVID-19 на сегодняшний день не изучены, потому что необходимо длительное наблюдение.

«Здесь идет разговор и об опасности для детей и подростков. Я сейчас говорю в первую очередь о возможных нейродегенеративных заболеваниях центральной нервной системы и возможном поражении яичек у мальчиков. Пока непонятно, насколько это распространено, но подозрения такого рода есть», — заключил он.

Ранее министр здравоохранения России Михаила Мурашко сообщил, что в ряде субъектов России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и COVID-19. В связи с этим он призвал россиян пройти вакцинацию против гриппа. Также он сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» сейчас проходит клинические испытания по новому антигенному составу.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник врезался в часть Курской АЭС с ядерными отходами

      Украина попросила у США импровизированные системы ПВО

      Стало известно об участии пяти тысяч солдат США в операции в Газе

      Фитнес-эксперт рассказала о правильной заминке после тренировки

      Названо самое опасное последствие распространенного в 2023 году штамма COVID-19

      Стало известно о массовом переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в одно подразделение

      В МИД России заявили о переходе Израиля к наземной операции в Газе

      Израиль опроверг начало широкомасштабной операции в Газе

      МИД заявил о западных компонентах в используемых для атаки на Курскую АЭС дронах

      Москвичка решила последовать примеру Анжелины Джоли и лишилась груди

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости