Названо самое опасное последствие распространенного в 2023 году штамма COVID-19

Иммунолог Крючков назвал последствием COVID-19 повышенный риск развития инсульта

Одно из самых опасных последствий коронавируса — это повышение рисков развития инфарктов и инсультов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Специалист отметил, что самым распространенными в 2023 году штаммом коронавируса была омикрон и его разновидности.

«Эволюция новой коронавирусной инфекции продолжается. Фактически сейчас у нас доминирует "эрис" и на горизонте "пирола" с возможным доминированием к концу ноября — в начале декабря. Версии омикрона характеризуются сегодня очень высокой заразностью. Это потенциально, особенно в сезон и особенно при низком уровне коллективного иммунитета, может обеспечить очень высокую заболеваемость. А высокая заболеваемость обеспечивает высокое количество пострадавших от этой инфекции», — объяснил он.

В первую очередь речь идет о тех, у кого долгий COVID-19, у кого повышение рисков развития сердечно-сосудистых катастроф: инсультов, инфарктов и так далее. А таких людей много. Это основная проблема Николай Крючков врач-иммунолог

При этом Крючков сообщил, что долгосрочные последствия COVID-19 на сегодняшний день не изучены, потому что необходимо длительное наблюдение.

«Здесь идет разговор и об опасности для детей и подростков. Я сейчас говорю в первую очередь о возможных нейродегенеративных заболеваниях центральной нервной системы и возможном поражении яичек у мальчиков. Пока непонятно, насколько это распространено, но подозрения такого рода есть», — заключил он.

Ранее министр здравоохранения России Михаила Мурашко сообщил, что в ряде субъектов России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и COVID-19. В связи с этим он призвал россиян пройти вакцинацию против гриппа. Также он сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» сейчас проходит клинические испытания по новому антигенному составу.

