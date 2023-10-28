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04:00, 28 октября 2023Мир

Иран пригрозил США открытием новых антиамериканских фронтов

МИД Ирана: продолжение помощи США Израилю приведет к открытию новых фронтов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Хосейн Амир Абдоллахиан

Хосейн Амир Абдоллахиан. Фото: Iranian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью Bloomberg Television пригрозил США созданием новых антиамериканских фронтов в том случае, если Вашингтон продолжит оказывать поддержку Израилю.

«США советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США», — заявил глава МИД, отметив, что дальнейшая эскалация ситуации зависит от действий Вашингтона.

Он напомнил, что Иран не направлял своих военных в Сирию и другие части региона, а также предупредил, что проведение Израилем операции в секторе Газа повлечет за собой серьезные последствия.

Ранее стало известно, что движение ХАМАС приветствовало решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к перемирию и призвало незамедлительно начать ее выполнение, отметив, что это позволит обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в сектор Газа.

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      Марина Совина
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