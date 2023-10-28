Стало известно о пристрастии москвичей к лечению гриппа народными средствами

Исследование Roche: 48 процентов москвичей лечат грипп медом и малиной

Фармацевтическая компания Roche провела исследование, посвященное отношению жителей столицы к гриппу, а также мерам профилактики и лечения этого заболевания. Выяснилось, что москвичи в практически равных долях прибегают как к лечению с помощью современных препаратов, так и к самолечению народными методами.

«Около 47 процентов респондентов сообщили, что справляются с гриппом с помощью противовирусных медикаментов, и примерно столько же — 48 процентов — предпочитают принимать мед, малину, имбирь и тому подобные средства. Одновременно 60 процентов жителей столицы практикуют обильное питье, 43 — постельный режим», — говорится в исследовании.

Специалисты нашли результаты опроса обнадеживающими: более половины респондентов знают об эффективности современных противовирусных препаратов. Однако 19 процентов опрошенных по-прежнему прибегают к неоправданному приему антибиотиков, что, по словам исследователей, чревато развитием резистентности к антибактериальным препаратам и может затруднить лечение других заболеваний в будущем.

Заметная доля опрошенных принимает витамин С (37 процентов). 22 процента предпочитают симптоматические препараты. И лишь 4 процента москвичей никак не лечат грипп и ждут, что он пройдет сам исследование Roche

Также авторы исследования выяснили, что абсолютное большинство москвичей, 88,4 процента, не пренебрегают мерами профилактики. Самым популярным оказалось поддержание чистоты и гигиены в доме. Также 36 процентов опрошенных надеются, что не заболеть поможет прием витаминов и БАДов, 29 процентов стараются свести к минимуму контакты.

«Настораживает, что вакцинация при этом оказалась внизу списка с показателем 23 процента. Еще меньше голосов набрали лишь антисептики — 18 процентов, закаливание — 14 процентов и ношение маски — 9 процентов, — добавили исследователи. — Возможно, такой подход связан с тем, что лишь 30 процентов опрошенных считает грипп серьезным заболеванием, а более половины москвичей, 55 процентов, начинают проявлять внимание, только если болезнь протекает в тяжелой форме».

Ранее стало известно, что российские медики ожидают в текущем респираторном сезоне тройную эпидемию в стране — сезонных вирусов, гриппа и COVID-19. По другой версии, в этом сезоне будут последовательно чередоваться несколько вирусных волн.