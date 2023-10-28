Капитан «Спартака» сломал ребро на тренировке

«Чемпионат»: капитан «Спартака» Георгий Джикия сломал ребро на тренировке

Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил серьезную травму на тренировке. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, близкого клубу, 29-летниц футболист сломал ребро. Отмечается, что он пропустит около месяца.

В текущем сезоне Джикия провел за команду девять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. При этом в последних пяти встречах в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) он оставался в запасе.

Джикия выступает за московскую команду с января 2017 года. Текущий контракт защитника с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ранее сообщалось, что команда поставила ультиматум Джикии для продления соглашения.