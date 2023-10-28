Мощный пожар полностью охватил здание российской гостиницы и попал на видео

В Набережных Челнах мощный пожар полностью охватил здание гостиницы

В Набережных Челнах в Татарстане мощный пожар полностью охватил здание гостиницы Kamarooms и попал на видео. Снятые очевидцами кадры возгорания публикует Telegram-канал «112».

На опубликованных кадрах видно, что огонь распространился на все этажи российской гостиницы — с первого по пятый. Также огонь перекинулся и на крышу здания. Очевидцам удалось зафиксировать на видео падение горящих элементов обшивки гостиницы.

Сколько человек находилось в гостинице на момент пожара, не уточняется. По данным из открытых источников, всего в Kamarooms 108 номеров. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Днем ранее, 27 октября, возгорание произошло и в гостинице на Литовском бульваре на юго-западе Москвы. Из охваченного пламенем здания вывели восемь постояльцев.