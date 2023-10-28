На Украине сообщили о взрывах в двух областях

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Днепропетровской и Одесской областях

В двух областях Украины — Одессокй и Днепропетровской — произошли взрывы, об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

По данным местных пабликов, несколько взрывов произошли в Днепропетровске и Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Измальском районе Одесской области.

Воздушные силы Украины предупредили о ракетной угрозе в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в этих регионах, а также в Одесской области, объявлялась воздушная тревога.

В настоящее время пошли отбои тревоги, она действует только в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне в подконтрольном украинским властям Херсоне вечером 27 октября раздались взрывы. Перед этим, в 18:17 (время совпадает с московским) в регионе объявлялась воздушная тревога. Назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что «прогремел мощный взрыв», уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

