Постпред Крыма рассказал о надевающем на Украину «пояс смертника» Западе

Постпред Крыма Мурадов заявил, что Запад надевает на Украину «пояс смертника»

Западные страны, поставляя властям Киева новое оружие, продолжают вести губительную политику по отношению к Украине, надевая на нее «пояс смертника». Об этом рассказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

Он объяснил, что политика коллективного Запада стала «варварской» по отношению к Украине и ее гражданам. Политики навязывают властям Киева идею о продолжении войны. «Поставляя Украине все новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на нее пояс смертника... и, стремясь навредить России любым способом, посылает взрывать родной дом, в котором проживают родные ей народы многонациональной России», — заявил Мурадов.