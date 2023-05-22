В Крыму заявили об одобрении США развязывания ядерной войны

Вице-премьер Крыма Мурадов: США в лице Салливана одобрили развязывание ядерной войны

Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что США в лице советника американского президента Джейка Салливана «по недомыслию или из злого умысла» одобрили развязывание ядерной войны, когда согласились на применение американских вооружений против полуострова. Его слова приводит РИА Новости.

Политик напомнил, что в Севастополе уже 240 лет располагается Черноморский флот, при котором находится жизненно важная для государства авиация. Поэтому Россия обязана ответить на посягательства на одну из основ стратегической безопасности.

«Значит, для гарантированного предотвращения этой жизненной угрозы неизбежно придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных для нас смертоносных вооружений», — подчеркнул Мурадов.

Он отметил, что главным образом такими точками являются аэродромы в Польше и, возможно, Румынии, обычных вооружений для их уничтожения явно недостаточно. По словам постпреда, судьба этих стран не особенно интересует Вашингтон.

Политик добавил, что на первом этапе «катастрофа ждет, прежде всего, Восточную Европу». Он выразил надежду, что пример Карибского кризиса остудит горячие головы в НАТО, однако напомнил, что история на Западе ничему не учит.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не возражают против применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского оружия для нанесения ударов по Крыму, поскольку эта территория «международно признана» как часть республики.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 и встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что лидер Украины пообещал не применять истребители F-16 для продвижения на территорию России в случае их поставки.

