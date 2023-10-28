В Норвегии допустили сокращение помощи Украине

В парламенте Норвегии обеспокоились возможность сокращения помощи Украине

Проблемы с электроэнергией на одном крупнейшем объекте военно-промышленного комплекса (ВПК) Норвегии — заводе Raufoss — могут привести к тому, что военная помощь Осло Киеву будет снижаться. Об этом говорится в обращении (есть в распоряжении «Ленты.ру») депутата парламента Норвегии Кари-Энн Йоннес, адресованном кабмину страны.

Парламентский запрос Йоннес касается завода Raufoss, принадлежащего компании Nammo. Депутат напоминает, что промышленные мощности Raufoss «производят все, от оружия до оборонной продукции и различных автомобильных запчастей».

В обращении Йоннес приводит информацию о том, что компания Nammo обеспокоена тем, что может не справиться со взятыми на себя обязательствами из-за нехватки электроэнергии в индустриальном парке Raufoss. «Это может способствовать ослаблению норвежского вклада в Украину в виде оборонных материалов», — поясняет депутат.

В связи с этим она задает правительству вопрос о ее планах относительно сложившейся ситуации.

«Какие конкретные планы есть у правительства по обеспечению того, чтобы промышленный парк Raufoss, принадлежащий компании Nammo, и промышленность внутренних районов имели достаточный доступ к электроэнергии для дальнейшего развития норвежской оборонной промышленности и экологически чистого производства?» — спросила она.

Ранее The New York Times сообщала, что Европа вряд ли сможет расширить производство оружия для удовлетворения запросов Украины. Ожидается, что к 2028 году компания Nammo будет выпускать до 200 тысяч снарядов в год, однако, по словам журналистов, этого будет недостаточно для Украины. В частности, как указывается в статье, украинская сторона требует 250 тысяч снарядов каждый месяц, но совокупная производительность всех 11 заводов по изготовлению снарядов в Европе по-прежнему далека от таких показателей.

