Союзники засомневались в готовности США помогать одновременно Израилю и Украине

Bloomberg: союзники засомневались в готовности США помочь Израилю и Украине

Соединенным Штатам вполне возможно не хватит возможностей, чтобы оказывать помощь нескольким странам одновременно. О подобном сомнении союзников США сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, чиновники в Европе и Азии все чаще начинают высказывать мысль о том, что «некоторые партнеры» Вашингтона в конечном итоге должны «остаться обделенными». Уточняется, что сегодня появление одновременно нескольких вызовов по всему миру «очень ограничивает способность США отвечать на них».

В материале также говорится, что еще до начала эскалации палестино-израильского конфликта США были нацелены на ведении «борьбы с Россией и Китаем». При этом сейчас, как отмечается, Вашингтон просит Израиль временно подождать с наземной операцией — до того момента, пока США не нарастят свои силы на Ближнем Востоке.

Помимо этого, чиновники переживают на фоне предстоящих в ноябре 2024 года президентских выборах в США. Если в гонке победит бывший американский лидер Дональд Трамп, то страна может выйти из НАТО и заключить соглашение с Россией, что так же скажется на помощи Украине и Израилю.

Ранее бывший советник Пентагона прокомментировал возможные последствия масштабной наземной операции Израиля в секторе Газа. Он заявил, что тогда против Израиля должна, скорее всего, образоваться огромная коалиция. В частности, против него объединятся страны от Индонезии до Марокко.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию в Газе. Тогда же помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что имеющихся в бюджете США средств хватит на продолжение оказания помощи как Украине, так и Израилю.