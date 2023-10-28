Советник Пушилина Гагин: ВСУ могут не дотянуть до весны

Поскольку Российская армия держит наступательную инициативу, Вооруженные силы Украины могут не продержаться до весны. Шансы Украины в беседе с РИА Новости оценил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Все чаще из Белого дома слышны предположения, что Россия в ближайшие месяцы, недели одержит ряд тактических побед на фронте и закрепит свою инициативу до весны. Это на самом деле так. Правда, победы из тактических перейдут в стратегические, на мой взгляд», — высказался он.

Гагин объяснил, что у Украины кризис призывного ресурса. Кроме того, снижаются поставки западного вооружения. Между тем наступательная инициатива находится в руках Вооруженных сил России, указал он.

Ранее журналисты немецкой газеты Zeit писали, что нерешительность стран НАТО в поставках Украине военной технике уже позволила России выиграть время. По словам обозревателей, в США и Европе рано или поздно внутренние проблемы и кризисы приведут к заметному падению поддержки Киева.