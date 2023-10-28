В Госдуме назвали военным проект бюджета на 2024 год

Депутат Госдумы Исаев назвал военным проект бюджета на 2024-2026 годы

Проект федерального бюджета России на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов является военным. Об этом в интервью порталу Ura.ru заявил депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

По словам парламентария, российские власти не скрывают того факта, что при составлении проекта бюджета в первую очередь ориентировались на военные расходы. Однако Исаев отметил, что, несмотря на военную направленность, все социальные обязательства будут исполнены государством, и назвал бюджет также и социальным.

«Расходы на оборону и безопасность возрастают резко, потому что условие выживания нашей страны — это наша победа. При этом бюджет остается социальным. Все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме», — заявил депутат.

Исаев подчеркнул, что большую статью расходов в проекте бюджета составляют траты на интеграцию новых территорий России.

Согласно одобренным параметрам проекта бюджета, доходы в 2024 году запланированы на уровне 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона. Его сверстали на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, подразумевающего переход к росту экономики на уровне выше двух процентов. Документ был принят Госдумой в первом чтении 26 октября.