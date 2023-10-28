В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

Посольство РФ назвало фейком заявления Белого дома о «казнях» в рядах ВС России

Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале назвало чудовищным фейком заявления Белого дома о якобы происходящих в рядах Вооруженных сил РФ «казнях».

Дипмиссия обратила внимание на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что российские военные «казнят» солдат, которые отказываются выполнять приказы.

В посольстве подчеркнули, что это «гадкое, до предела циничное, ничем не обоснованное заявление». Там указали, что Вашингтон не приводит никаких примеров или документальных подтверждений.

В дипмиссии добавили, что США вбросили в медийное пространство «совершенно чудовищные фейки», чтобы оправдаться за провал разрекламированного контрнаступления на Украине. Дипломаты подчеркнули, что все инсинуации Белого дома являются ложными.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило Соединенные Штаты в готовности передать Киеву самые опасные вооружения ради того, чтобы «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление».

