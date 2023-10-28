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21:05, 28 октября 2023Мир

В США заявили о неспособности страны помочь Украине победить Россию

Экс-разведчик Риттер: помощь США не спасет Украину от поражения

Фото: Oz Suguitan / Reuters

США не смогут помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, украинские войска проигрывают, поэтому не стоит продолжать поставлять им оружие. Как отметил Риттер, это приведет к еще большим потерям. «Отправлять ВСУ самолеты, чтобы увидеть, как их сбивают в огромном количестве», — указал он.

Бывший разведчик также скептически оценил возможность властей США поддерживать одновременно Украину и Израиль. Он подчеркнул, что они не в состоянии помочь даже одной стране.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинская армия может не продержаться до весны. Он объяснил свое предположение тем, что Киев столкнулся с кризисом призывного ресурса и снижением поставок западного вооружения, в то время как российские войска держат наступательную инициативу.

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      Марина Совина
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