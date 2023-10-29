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17:43, 29 октября 2023Мир

Байден запланировал новый телефонный разговор с Нетаньяху

Байден проведет новые переговоры с Нетаньяху и даст ему совет

Фото: Miriam Alster / Reuters

Президент США Джо Байден планирует провести новый телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN, пишет ТАСС.

По словам Салливана, президент США в воскресенье, 29 октября, вновь изложит позицию США по вопросу безопасности операции Армии Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Салливан также отметил, что Израиль должен делать все возможное для защиты своего населения. «Это наш принцип, именно это мы им советуем», — подчеркнул помощник Байдена.

Ранее президент США назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.

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      Илона Палей
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