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12:29, 29 октября 2023Бывший СССР

Части ВСУ в районе Соледара стали испытывать патронный голод

Российский разведчик сообщил о дефиците боеприпасов у ВСУ под Соледром

Фото: Stringer / Reuters

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в районе Соледара начали испытывать дефицит боеприпасов для стрелкового оружия. Об этом в воскресенье, 29 октября, со ссылкой на командира разведгруппы батальона Скиф (Барс-35) сообщает ТАСС.

Российские разведчики из радиоперехватов переговоров украинских военных выяснили, что те вынуждены поштучно расходовать патроны калибра 5,45 и 7,62. Патронный голод в рядах ВСУ начался в последние насколько недель. Разведчики отмечают, что ранее ничего подобного у противника ранее не наблюдалось. Отмечается, что из-за проблем с боеприпасами, ВСУ реже атакуют и обстреливают российские позиции.

27 октября в ВСУ заявили о тяжелом положении из-за наступления Вооруженных сил РФ под Красным Лиманом. По словам украинских военных, которые находятся на территории, в этом месте «так тяжело не было с октября прошлого года».

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      Владимир Седов
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