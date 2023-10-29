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18:09, 29 октября 2023Бывший СССР

Российский полковник допустил продолжение украинского наступления

Полковник Кнутов допустил продолжение наступления ВСУ зимой по указу Зеленского

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут продолжить наступление осенью и зимой, если на этом настоит президент страны Владимир Зеленский. Такой вариант развития событий в разговоре с «Лентой.ру» допустил военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

[Главнокомандующий украинскими войсками Валерий] Залужный уже писал обращение к Зеленскому с просьбой приостановить контрнаступ. Но Зеленский реагирует по-своему. Я думаю, продолжение контрнаступа будет. Он будет требовать продолжение наступления, тем более что в США он пообещал, что наступление будет продолжаться и осенью, и зимой

Юрий Кнутовполковник в отставке

«Зеленскому нужны политические результаты, чтобы иметь возможность сообщить Западу, что те деньги и оружие, которые он получает, тратятся на обескровливание России, ее изматывание. Таким образом, можно требовать дополнительные финансовые вложения и поставки оружия для продолжения таким образом контрнаступа. Поэтому он пообещал, что будут освобождены три города — Артемовск (украинское название — Бахмут — прим. "Ленты.ру"), два других он не назвал, но, вероятно, речь идет о Токмаке и Мелитополе», — объяснил мотивы украинского лидера Юрий Кнутов.

Военный эксперт отметил, что против позиции главы государства выступает главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. Он считает, что украинской армии будет тяжело продолжать наступать.

«Что касается Залужного, он прекрасно понимает состояние армии. Он видит, что основные наиболее боеспособные силы выбиты из рядов украинских вооруженных сил. Воевать, по сути, становится просто некому. Кроме того, есть проблемы с техникой, с ее ремонтом и боеприпасами. Разношерстная боевая техника и артиллерия, которая имеется в армии Украины, а также разношерстные боеприпасы к ним приводят к тому, что возникает проблема с их использованием», — заключил он.

По информации британской газеты The Times, Валерий Залужный и Владимир Зеленский разошлись во мнениях в вопросе завершения наступления. Издание пишет, что, по мнению главнокомандующего, оно подошло к концу, и нужно удерживать текущие позиции. Тем не менее украинский лидер не хочет прекращать наступление. Он опасается, что из-за неудач Киев лишится поддержки Запада.

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      Варвара Кошечкина
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