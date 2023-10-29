Крымский мост перекрыли еще с одной стороны

Движение авто по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыли

Временно перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Ранее в тот же день стало известно, что движение по Крымскому мосту перекрыто еще с одного направления — со стороны Керчи.

Причины, по котором мост был перекрыт, не уточняются. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

22 октября движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали дважды. Если сначала его перекрыли к утру, то позже то же самое произошло к 16:00. В тот момент в очереди со стороны Тамани находилось 180 транспортных средств. В пробке автомобили стоят около часа.

