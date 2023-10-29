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12:44, 29 октября 2023Среда обитания

Крымский мост перекрыли еще с одной стороны

Движение авто по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыли

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Временно перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Ранее в тот же день стало известно, что движение по Крымскому мосту перекрыто еще с одного направления — со стороны Керчи.

Причины, по котором мост был перекрыт, не уточняются. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

22 октября движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали дважды. Если сначала его перекрыли к утру, то позже то же самое произошло к 16:00. В тот момент в очереди со стороны Тамани находилось 180 транспортных средств. В пробке автомобили стоят около часа.

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      Варвара Кошечкина
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