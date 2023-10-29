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01:28, 29 октября 2023Мир

Мировых лидеров обвинили в бездействии по ситуации в секторе Газа

«Врачи без границ»: мировые лидеры мало делают, чтобы остановить насилие в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Мировые лидеры прикладывают недостаточно усилий для прекращения насилия в секторе Газа, считает гуманитарная организация «Врачи без границ». Соответствующее заявление она опубликовала на своем сайте.

По мнению организации, международное сообщество действует слишком слабо и медленно. «Необязывающая резолюция ООН о прекращении огня не сделала ничего, чтобы положить конец неизбирательному насилию», — говорится в сообщении.

«Врачи без границ» потребовали от мировых лидеров более решительных мер, чтобы призвать Израиль остановить кровопролитие. «Зверства достигли такого масштаба, которого никогда раньше не видели в секторе Газа», — пишут они.

Ранее президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич заявила о потрясении уровнем человеческих страданий в Газе. Она призвала стороны конфликта немедленно прекратить эскалацию.

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      Марина Совина
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