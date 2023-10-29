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19:55, 29 октября 2023Россия

Московский школьник устал от травли и пообещал расстрелять одноклассников

Московский школьник пообещал расстрелять оскорбивших его мать одноклассников

Фото: Unsplash

В Москве сотрудники правоохранительных органов разбираются в деле о школьной травле и угрозах жизни несовершеннолетним. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, 17-летний школьник регулярно подвергался травле со стороны одноклассников, но последней каплей стали оскорбления в адрес его матери, написанные в школьном чате несколькими ребятами из класса. Юноша устал от оскорблений и пообещал вернуться с осенних каникул и расстрелять всех причастных.

Молодые люди, к которым были обращены угрозы, быстро удалили свои угрозы, скопировали послания одноклассника и отправили его сообщения директору учебного заведения, а та в свою очередь — в полицию. Силовики пообщались с парнем, который рассказал, что устал терпеть насмешки сверстников. Ранее молодой человек не попадал в поле зрения правоохранительных органов, он растет в полной семье, мать работает преподавателем.

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      Владимир Седов
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