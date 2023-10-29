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19:04, 29 октября 2023Из жизни

Одетая в детские вещи обезьяна проехалась в Подмосковье на автобусе

В автобусе в Подмосковье заметили одетую в детские вещи маленькую обезьяну

Фото: Andre Mouton / Unsplash

Маленькая обезьяна, одетая в детские вещи, была замечена в одном из автобусов Подмосковья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, обезьяна ехала в автобусе вместе со своей хозяйкой, она держала зверя на поводке. Женщина решила нарядить обезьяну в красную куртку, штаны и сапожки. Обезьяна вела себя прилично в общественном транспорте, однако попыталась прогрызть валидатор.

Ранее в Камбодже обезьяна забралась в номер отеля и выбрала спящего британского туриста в качестве сексуального объекта. Молодые люди вернулись в отель вечером и легли спать. Один из них совершил ошибку и оставил открытым окно. Услышав странные звуки, двое из них зашли в комнату третьего и стали свидетелями странной картины.

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      Варвара Кошечкина
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