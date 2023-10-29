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17:11, 29 октября 2023Мир

От Израиля потребовали не нарушать законы войны

Салливан: передаваемое Израилю американское оружие подпадает под законы войны

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Передаваемое Израилю американское оружие подпадает под законы войны, которые Израиль нарушать не должен. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

«То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней. Такие требования мы предъявляем каждый раз, когда передаем вооружения другой стране», — сказал Салливан.

Он добавил, что оружие должно применяться в целях защиты мирного населения от ударов.

Ранее были названы последствия отказа Израиля от наземной операции в Газе. По мнению эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова, у мировых политиков появился шанс приблизить мирное урегулирование палестино-израильского конфликта. Это также позволит избежать большого количества новых жертв и разрушений.

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      Олег Давыдов
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