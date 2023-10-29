От Израиля потребовали не нарушать законы войны

Салливан: передаваемое Израилю американское оружие подпадает под законы войны

Передаваемое Израилю американское оружие подпадает под законы войны, которые Израиль нарушать не должен. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

«То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней. Такие требования мы предъявляем каждый раз, когда передаем вооружения другой стране», — сказал Салливан.

Он добавил, что оружие должно применяться в целях защиты мирного населения от ударов.

Ранее были названы последствия отказа Израиля от наземной операции в Газе. По мнению эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова, у мировых политиков появился шанс приблизить мирное урегулирование палестино-израильского конфликта. Это также позволит избежать большого количества новых жертв и разрушений.