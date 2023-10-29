Названы последствия отказа Израиля от наземной операции в Газе

Политолог Тарасов: отказ Израиля от операции в Газе приблизит фазу перемирия

У мировых политиков появился шанс приблизить мирное урегулирование палестино-израильского конфликта, поскольку Тель-Авив пока отказался начинать наземную операцию в секторе Газа. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Американцы, судя по всему, не готовы к широкомасштабному раскручиванию этого конфликта, у них нет рецепта урегулирования, а точнее, нет ресурса, и они переходят к длительной фазе переговорного типа. То, что Израиль отказался сейчас от осуществления наземной операции, — это один из признаков того, что все же американцы продавливают свое видение развития событий», — объяснил он мотивы Израиля.

По словам Станислава Тарасова, такой шаг Израиля позволит избежать большого количества новых жертв и разрушений.

Необходима какая-то фаза перемирия, чтобы прекратились боевые действия и начался процесс отмены. В этот зазор должна ворваться мировая дипломатия, застолбить ситуацию и начать переговорный процесс. Получится или нет, сказать сложно, но тренд движется в этом направлении Станислав Тарасов политолог

«Объективно, это позитивный сигнал. Это не значит, что не будут бомбить и стрелять, но в той форме наземной операции, в которой она должна осуществляться, она чревата большими последствиями и для ХАМАС, и для народа Палестины, и для самих израильтян, потому что там будут большие потери», — заключил он.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц, Израиль приостановил планы проводить широкомасштабную наземную операцию в Газе и заменил ее несколькими ограниченными. По информации издания, Тель-Авив согласовал эти действия с США.

После вторжения радикальной группировки ХАМАС в начале октября Израиль начал ответную операцию «Железные мечи». 27 октября Тель-Авив перешел к наземной операции в секторе Газа. Информацию о новой фазе военных действий также подтвердило Минобороны еврейского государства.