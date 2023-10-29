Получивший замечание россиянин весь полет донимал пассажиров и был задержан

В Иркутске задержали авиапассажира, донимавшего людей за замечания о перегаре

Пассажира рейса Екатеринбург — Иркутск, весь полет донимавшего людей, задержали на посадке. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Сидящие впереди мужчины россияне попросили их пересадить из-за распространившегося запаха перегара. На это выпивший пассажир стал кричать матом и требовать у недовольного соседа поднять спинку кресла. Конфликт не был улажен и после того, как недовольным предложили перейти на другие места — нетрезвый мужчина каждый раз приставал к ним по пути в санузел.

В результате мужчину привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что во Внуково пассажирку сняли с рейса за кражу часов в зоне досмотра.

