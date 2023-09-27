Россиянку сняли с рейса за кражу часов за сотни тысяч рублей в аэропорту

МВД: во Внуково пассажирку сняли с рейса за кражу часов в зоне досмотра

В московском аэропорту Внуково россиянку сняли с рейса за кражу часов за сотни тысяч рублей в зоне досмотра. Об этом сообщает официальный сайт МВД РФ.

О пропаже часов, стоимость которых — 321 тысяча рублей, сообщила в полицию другая пассажирка. Она призналась, что случайно оставила их в контейнере в зоне досмотра.

По данным источника, транспортные полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что аксессуар забрала пассажирка рейса в Екатеринбург.

Уточняется, что стражи правопорядка задержали предполагаемую злоумышленницу, 61-летнюю жительницу Свердловской области, во время посадки в самолет. Женщина созналась в содеянном и вернула часы, возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее сообщалось, что сотрудница аэропорта на Филиппинах украла у пассажира и проглотила 300 долларов (около 28,8 тысячи рублей). Мужчина из Китая по фамилии Цай прошел предполетный досмотр, после которого заметил, что его кошелек, лежавший в сумке, открыт и в нем не хватает денег.

