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17:45, 29 октября 2023Мир

Президент Чехии уронил знамя на голову военного и попал на видео

Президент Чехии Павел взял знамя на празднике и сбил им фуражку военного

Президент Чехии Петр Павел не смог удержать знамя во время церемонии праздновании Дня возникновения Чехословакии. Инцидент попал на видео, кадры публикует Telegram-канал RT.

Офицер передал Павлу знамя. Президент взял его в свои руки, однако оно оказалось слишком тяжелым, и у Павла дрогнула рука. Вокруг него стояли военные, и в итоге дрогнувший флаг задел фуражку одного из них.

Президент заметил свою оплошность, но ничего с этим сделать не смог и направился дальше. Тем временем военный, который остался без фуражки, не стал ее поднимать, развернулся, и также повел свою колонну в соответствии с планом церемонии.

День возникновения Чехословакии отмечают 28 октября. Именно в этот день в 1918 года это государство появилось на карте мира.

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      Варвара Кошечкина
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