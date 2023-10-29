Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:00, 29 октября 2023Путешествия

Россиянин описал детей в КНДР фразой «визжат от восторга при виде Ким Чен Ына»

Фото: KCNA / Reuters

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и рассказал, что местные дети с большим пиететом относятся к лидеру страны Ким Чен Ыну. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, верхом счастья для ребенка в КНДР является фотография с главой республики, который, как говорят, очень любит детей и в свой день рождения дарит им конфеты.

Материалы по теме:
«Скорее всего за нами следят» Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
«Скорее всего за нами следят»Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
19 августа 2019
Биография Ким Чен Ына. Зачем лидер КНДР приехал в Россию?
Биография Ким Чен Ына.Зачем лидер КНДР приехал в Россию?
12 сентября 2023

«Люди в этой стране с детства воспитываются в парадигме культа личности, так что они на самом деле визжат от восторга при виде него», — такой фразой описал юных жителей Северной Кореи путешественник.

Кроме того, как отметил блогер, дети в провинции сильно отличаются от столичных. Он пояснил, что они не участвуют в парадах и с пеленок учатся работать на земле.

«Ведь всю свою дальнейшую жизнь они проведут копая, пропалывая, перепахивая и возделывая сельскохозяйственные культуры. Иначе в селе не выжить — продуктовая выдача вместо зарплаты у них зависит от урожайности и выполнения плана в предыдущем году», — поделился россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер назвал два любимых советских фильма жителей Северной Кореи. Он рассказал, что картины «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром» имеют бешеную популярность в республике.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Больница Красного Креста в Газе с 12 тысячами людей попала под обстрел

      ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в районе КПП «Эрез»

      ВСУ нанесли ракетный удар по школе в ЛНР

      «Хезболла» обстреляла израильских солдат у границы Ливана

      Уголовное дело возбудили по факту возгорания российского нефтерезервуара

      «Динамо» прервало пятиматчевую серию без побед в РПЛ

      ВОЗ отказалась эвакуировать больницы из сектора Газа

      В Чехии отреагировали на предложение выйти из ООН

      Необычный безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Подмосковье

      Медведев перечислил десять факторов деградации Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости