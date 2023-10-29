Российские фигуристы нашли плюсы в отсутствии международных турниров

Степанова и Букин рассказали, что им на руку сезон без международных турниров

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, нашли плюсы в отсутствии международных турниров. Их слова приводит РИА Новости.

«Этот сезон без международных стартов даже нам на руку. Мы ищем в этой ситуации плюсы, хотя, конечно, мы очень хотим выступать на международных турнирах», — заявила Степанова. Букин отметил, что после годового перерыва они вернулись для того, чтобы быть лидерами и подготовиться к возвращению на мировые старты.

Степанова и Букин — двукратные чемпионы России и многократные призеры чемпионатов Европы. Также на их счету золото юниорского чемпионата мира. На своем первом турнире после паузы в карьере, этапе Гран-при России в Красноярске, пара завоевала золото.

1 марта 2022 года Международным союзом конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также других международных турнирах.