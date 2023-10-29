SCMP: Новый спикер палаты представителей США закончит контрнаступление ВСУ

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон завершит контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет китайская South China Morning Post.

Издание отмечает, что выбранный на эту высокую должность политик критически относится к оказанию Киеву финансовой помощи. Контролируемая республиканцами Палата представителей может пойти вразрез с администрацией Байдена, выпрашивающей у Конгресса миллиарды долларов на поддержку Украины.

Лишившись «спасательного круга» в виде США, Киев не сможет продолжать боевые действия — остальные союзники Украины в Европе также испытывают все меньше желания тратить средства на поддержку конфликта.

27 октября Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах. Он также подчеркнул, что американская администрация должна раскрыть план дальнейших действий по вопросу Украины.

