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13:26, 29 октября 2023Силовые структуры

Силовики задержали переодетых в омоновцев россиян

В Петербурге силовики задержали участников розыгрыша, переодетых в омоновцев

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге силовики задержали группу мужчин, одетых в форму омоновцев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В центре города около десяти человек под видом группы захвата уложила на асфальт компанию молодых людей. Это увидел сотрудник кафе и, заподозрив неладное, вызвал полицейских. Те выяснили, что все произошедшее было розыгрышем, который заказал один из товарищей «задержанных».

Правоохранители провели обыски у переодетых россиян и нашли у них страйкбольные автоматы и одежду с атрибутикой силовых структур. На 21 участников розыгрыша составили протокол о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство» УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Челябинске осудили липовых сотрудников ФСБ, обманувших людей на 2 миллиона рублей.

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      Илона Палей
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