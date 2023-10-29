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07:41, 29 октября 2023Россия

Скворцова рассказала о молодеющем инсульте в России

Скворцова: инсульт молодеет, до 8% случаев приходится на людей до 45 лет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России стремительно молодеет инсульт. Об этом предупредила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

По статистике, сегодня до восьми процентов всех случаев острого ишемического инсульта выявлено у людей моложе 45 лет. При этом каждые последующие десять лет риск заболевания увеличивается втрое.

Скворцова напомнила, что профилактика и осмотр у врачей могут предотвратить удар. Если же инсульт все же случился, важно успеть попасть к врачам в «терапевтическое окно» — первые три-четыре часа после сосудистой катастрофы, когда в тканях мозга не начали происходить необратимые повреждения.

Ранее невролог Джавгарат Муртазалиева перечислила заболевания, увеличивающие риск инсульта. Среди прочего она указала на вредные привычки как провоцирующий фактор.

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      Марина Совина
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