Скворцова рассказала о молодеющем инсульте в России

Скворцова: инсульт молодеет, до 8% случаев приходится на людей до 45 лет

В России стремительно молодеет инсульт. Об этом предупредила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

По статистике, сегодня до восьми процентов всех случаев острого ишемического инсульта выявлено у людей моложе 45 лет. При этом каждые последующие десять лет риск заболевания увеличивается втрое.

Скворцова напомнила, что профилактика и осмотр у врачей могут предотвратить удар. Если же инсульт все же случился, важно успеть попасть к врачам в «терапевтическое окно» — первые три-четыре часа после сосудистой катастрофы, когда в тканях мозга не начали происходить необратимые повреждения.

Ранее невролог Джавгарат Муртазалиева перечислила заболевания, увеличивающие риск инсульта. Среди прочего она указала на вредные привычки как провоцирующий фактор.