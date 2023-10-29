Куратора группы анонимных наркоманов заподозрили в изнасиловании школьницы

В Петербурге сотрудника реабилитационного центра заподозрили в изнасиловании

В Санкт-Петербурге объявили в розыск сотрудника реабилитационного центра, заподозренного в изнасиловании школьницы. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в полицию обратился отец 14-летней девочки с заявлением на куратора группы анонимных наркоманов, который, по его словам, надругался над его дочерью. По словам заявителя, 40-летний злоумышленник надругался над подростком в своем автомобиле 5 и 8 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

24 октября сообщалось, что в подмосковном Подольске ищут педофила, который надругался над 11-летней школьницей в здании заброшенной больницы.