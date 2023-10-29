Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 29 октября 2023Силовые структуры

Куратора группы анонимных наркоманов заподозрили в изнасиловании школьницы

В Петербурге сотрудника реабилитационного центра заподозрили в изнасиловании

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге объявили в розыск сотрудника реабилитационного центра, заподозренного в изнасиловании школьницы. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в полицию обратился отец 14-летней девочки с заявлением на куратора группы анонимных наркоманов, который, по его словам, надругался над его дочерью. По словам заявителя, 40-летний злоумышленник надругался над подростком в своем автомобиле 5 и 8 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

24 октября сообщалось, что в подмосковном Подольске ищут педофила, который надругался над 11-летней школьницей в здании заброшенной больницы.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

      Младенец получил тяжелые травмы после падения с пеленального столика

      Известный писатель дал прогноз о будущем СВО

      Крымский мост перекрыли еще с одной стороны

      Промоутер Фьюри заявил о переносе боя с Усиком

      Нетаньяху удалил из Twitter опровергающий предупреждения об атаке ХАМАС пост

      Куратора группы анонимных наркоманов заподозрили в изнасиловании школьницы

      Галкина заметили в кипрском аэропорту с дочерью

      Раскрыта причина смерти экс-участника группы «Руки вверх»

      Фьюри высказался о победе над Нганну в поединке по правилам бокса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости