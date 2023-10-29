Стало известно о продолжающихся сделках западных банков с металлами из России

Bloomberg: западные трейдеры и банки продолжают сделки с металлами из РФ

Несколько западных банков и трейдеров, от Citigroup Inc. до Trafigura Group, все более охотно заключают новые сделки по российским металлам, используя возможности получения прибыли, сообщает агентство Bloomberg.

«В условиях, когда многие изо всех сил пытаются заработать на торговле металлами, сделки с российскими поставками, по словам главы одного из торговых домов, являются одной из немногих сфер, где можно получить солидную прибыль», — пишет агентство.

Отмечается, что полных ограничений со стороны западных правительств на торговлю российскими металлами не существует и в сделках не участвуют компании, находящиеся под санкциями США или Европы.

Также, по информации агентства, на Лондонской бирже металлов финансовые компании, в том числе Citi и Squarepoint Capital LLP, скупают большие объемы российского алюминия, который сейчас доминирует в запасах биржи.

Ранее Еврокомиссия представила новые разъяснения о том, в каких случаях фирмы, оказавшиеся под антироссийскими санкциями, маскируются при помощи снижения своей доли в компаниях ниже 50 процентов, чтобы обойти ограничения против РФ.