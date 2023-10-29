Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:50, 29 октября 2023Экономика

Стало известно о продолжающихся сделках западных банков с металлами из России

Bloomberg: западные трейдеры и банки продолжают сделки с металлами из РФ

Фото: Hollie Adams / Bloomberg / Getty Images

Несколько западных банков и трейдеров, от Citigroup Inc. до Trafigura Group, все более охотно заключают новые сделки по российским металлам, используя возможности получения прибыли, сообщает агентство Bloomberg.

«В условиях, когда многие изо всех сил пытаются заработать на торговле металлами, сделки с российскими поставками, по словам главы одного из торговых домов, являются одной из немногих сфер, где можно получить солидную прибыль», — пишет агентство.

Отмечается, что полных ограничений со стороны западных правительств на торговлю российскими металлами не существует и в сделках не участвуют компании, находящиеся под санкциями США или Европы.

Также, по информации агентства, на Лондонской бирже металлов финансовые компании, в том числе Citi и Squarepoint Capital LLP, скупают большие объемы российского алюминия, который сейчас доминирует в запасах биржи.

Ранее Еврокомиссия представила новые разъяснения о том, в каких случаях фирмы, оказавшиеся под антироссийскими санкциями, маскируются при помощи снижения своей доли в компаниях ниже 50 процентов, чтобы обойти ограничения против РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

      Российские военные уничтожили позиции ВСУ в районе Берестового

      Премьер-министр Норвегии потребовал сделать паузу в войне в Газе

      Алексей Панин рассказал о походах по барам в США вместе со своей 15-летней дочерью

      Вучич заявил об усилении Сербии после отказа от санкций против России

      Раскрыты подробности о дорогостоящем проживании актрисы Орнеллы Мути в Москве

      В ДНР поразили украинский командно-наблюдательный пункт

      Россиянин побывал на Бали и назвал пять «ужасных минусов» острова

      Российские войска уничтожили станцию РЭБ «Буковель» в Запорожье

      Стало известно о продолжающихся сделках западных банков с металлами из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости