В Иране ответили на вопрос о разрастании войны на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Иран не хочет разрастания войны на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не хочет разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире американского телеканала CNN.

«Мы не хотим разрастания этой войны», — ответил иранский министр на соответствующий вопрос. Помимо этого, он указал, что «полностью неверно» бездоказательно связывать с Ираном атаки на американские интересы в регионе.

Ранее Абдоллахиан предупреждал, что «беспощадного пламени» конфликта не избежит никто, если геноцид в секторе Газа продолжится. «Я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространения войны в регионе», — подчеркнул министр. Он добавил, что Иран является частью Западной Азии, поэтому «нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности у нас дома».