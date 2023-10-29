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20:01, 29 октября 2023Мир

В Иране ответили на вопрос о разрастании войны на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Иран не хочет разрастания войны на Ближнем Востоке

Фото: Sajad Nori / Unsplash

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не хочет разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире американского телеканала CNN.

«Мы не хотим разрастания этой войны», — ответил иранский министр на соответствующий вопрос. Помимо этого, он указал, что «полностью неверно» бездоказательно связывать с Ираном атаки на американские интересы в регионе.

Ранее Абдоллахиан предупреждал, что «беспощадного пламени» конфликта не избежит никто, если геноцид в секторе Газа продолжится. «Я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространения войны в регионе», — подчеркнул министр. Он добавил, что Иран является частью Западной Азии, поэтому «нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности у нас дома».

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      Варвара Кошечкина
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