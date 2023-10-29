В Израиле начнут признавать террористами людей

Министр юстиции Левин: в Израиле террористами будут признавать и людей

Правительственная комиссия по законодательству в Израиле приняла поправку к закону, согласно которой власти смогут признавать террористами не только организации, но и людей. Об этом говорится в совместном заявлении министра обороны Йоава Галанта и министра юстиции Ярива Левина, пишет ТАСС.

«В закон будут внесены поправки, позволяющие министру обороны присваивать статус террористов отдельным лицам. Сегодня закон позволяет обозначать таким статусом только организации», — говорится в заявлении.

Они пояснили, что это позволит предотвратить финансирование лиц, которые сотрудничают, в частности, «с террористической организацией ХАМАС».

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу республики из ООН из-за принятой резолюции по Израилю. Она заявила, что принятый ООН документ выражает поддержку террористам. Негодование Черноховой вызвала резолюция, которую Генассамблея ООН приняла во время десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа. Документ разработала группа арабских стран.

