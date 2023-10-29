В США предрекли Украине вьетнамский сценарий

Полковник Макгрегор: для США на Украине все закончится по вьетнамскому сценарию

Для Вашингтона на Украине все закончится по вьетнамскому сценарию. Такое мнение в интервью швейцарскому журналу Weltwoche высказал полковник армии США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. На Украине все закончится, как во Вьетнаме, — мы просто уйдем», — сказал он.

Макгрегор отметил, что американцы теряют интерес к Украине. Он утверждает, что вскоре американская администрация учтет интересы не интересующихся внешней политикой граждан и просто «сменит тему».

Ранее Макгрегор заявил, что на данный момент Украина уже стала разваливающимся государством из-за тяжелой обстановки в стране. «Заключайте мир [с Россией], глупцы», — подчеркнул он.