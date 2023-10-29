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19:10, 29 октября 2023Мир

В США заявили о возможном поражении ВСУ в ближайшие месяцы

Экс-агент ЦРУ Макговерн: ВСУ не выстоят против армии России с приходом морозов

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут не выстоять против Российской армии с приходом холодов. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн считает, что российские военнослужащие имеют все шансы перейти на другую сторону Днепра, когда в регион придут морозы. По прогнозам экс-аналитика, это может случиться уже через месяц.

Также эксперт отметил, что новый пакет военной помощи Киеву не повлияет на положение ВСУ, и президенту США Джо Байдену придется признать свою ошибку — Москва не проигрывает, как он это утверждает. События на Ближнем Востоке пока отвлекают внимание от этого.

Ранее Макговерн заявил, что у Израиля всегда будет преимущество в США над Украиной по части поставки боеприпасов.

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      Илона Палей
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