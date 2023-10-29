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18:49, 29 октября 2023Бывший СССР

ВСУ нанесли ракетный удар по школе в ЛНР

В ЛНР сообщили ракетном обстреле сельской школы со стороны ВСУ

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает Telegram-канал администрации Троицкого района.

По данным агентства, атака произошла в пятницу, 27 октября, около 17:15 по московскому времени во время детского праздника, внутри находилось около 20 детей с родителями.

Ракета ударила в 10 метрах от здания, что привело к образованию крупной воронки, в результате атаки никто не пострадал, окна, двери и фасад учебного заведения получили серьезные повреждения.

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      Владимир Седов
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