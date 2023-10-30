Армения приготовилась к частичному открытию границы с Турцией

Пашинян: Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран

Армения готова к частичному открытию границы с Турцией в рамках заключенных договоров. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет РИА Новости.

Он выразил надежду на реализацию договоренностей, достигнутых с Анкарой и уточнил, что они касаются открытия сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

Премьер подчеркнул, что для этого Ереван провел большую работу по переоснащению пограничного контрольного пункта пропуска (КПП) «Мергара».

27 сентября глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян созвонился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Они обсудили события в регионе и вопросы, находящиеся на повестке дня.