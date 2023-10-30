Кремль не стал реагировать на слухи о планах призывать срочников в погранвойска

Песков не стал комментировать слухи о планах призывать срочников в погранвойска

Кремль не стал реагировать на слухи о планах призывать срочников в погранвойска, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков никак не прокомментировал эти сообщения. Об этом сообщает ТАСС.

О таких планах сообщал российский военный корреспондент Александр Сладков. По словам Сладкова, о таких планах ему стало известно из личной беседы с президентом России Владимиром Путиным. Когда и при каких обстоятельствах были якобы произнесены эти слова, журналист не уточнил.

«Это я оставляю без комментариев», — заявил Дмитрий Песков.

Сейчас право проходить военную службу в пограничных войсках есть лишь у тех срочников, кто заключил контракт с ФСБ, — у военнослужащих, получивших среднее профессиональное образование до призыва. Без заключения контракта служба в относящихся к ФСБ погранвойсках в настоящее время невозможна.