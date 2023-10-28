Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:28, 28 октября 2023Россия

Стало известно о возможном призыве российских срочников в погранвойска

Военкор заявил об услышанных от Путина планах призывать срочников в погранвойска

Фото: Никита Цицаги / Globallookpress.com

Российских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Александр Сладков.

По словам Сладкова, о таких планах ему стало известно из личной беседы с президентом России Владимиром Путиным. Когда и при каких обстоятельствах были якобы произнесены эти слова, Сладков не уточнил.

«Я вот лично от президента слышал, что принято решение о призыве срочников в Погранслужбу России. Это грядущее изменение», — написал в своем блоге военный корреспондент. Официальных подтверждений словам Сладкова нет. В Кремле о такой беседе Путина с журналистом ранее не сообщали.

Сейчас право проходить военную службу в пограничных войсках есть лишь у тех срочников, кто заключил контракт с ФСБ, — у военнослужащих, получивших среднее профессиональное образование до призыва. Без заключения контракта служба в относящихся к ФСБ погранвойсках в настоящее время невозможна.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган заявил о намерении объявить Израиль военным преступником

      Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

      Постпред Крыма рассказал о надевающем на Украину «пояс смертника» Западе

      Эрдоган вышел на митинг в шарфе в цветах палестинского флага

      Украина начала переговоры с Нидерландами по гарантиям безопасности

      Бывший чемпион UFC Адесанья ответил на вопрос о возобновлении карьеры

      Израиль предупредили о последствиях наземной операции в секторе Газа

      В Шотландии назвали позором решение Лондона по голосованию в ГА ООН по Газе

      Терапевт предупредила об опасности усердной чистки ушей

      Стало известно о возможном призыве российских срочников в погранвойска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости