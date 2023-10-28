Стало известно о возможном призыве российских срочников в погранвойска

Военкор заявил об услышанных от Путина планах призывать срочников в погранвойска

Российских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Александр Сладков.

По словам Сладкова, о таких планах ему стало известно из личной беседы с президентом России Владимиром Путиным. Когда и при каких обстоятельствах были якобы произнесены эти слова, Сладков не уточнил.

«Я вот лично от президента слышал, что принято решение о призыве срочников в Погранслужбу России. Это грядущее изменение», — написал в своем блоге военный корреспондент. Официальных подтверждений словам Сладкова нет. В Кремле о такой беседе Путина с журналистом ранее не сообщали.

Сейчас право проходить военную службу в пограничных войсках есть лишь у тех срочников, кто заключил контракт с ФСБ, — у военнослужащих, получивших среднее профессиональное образование до призыва. Без заключения контракта служба в относящихся к ФСБ погранвойсках в настоящее время невозможна.