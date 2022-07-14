Путин дал срочникам право заключать контракт о службе в ФСБ

Президент Путин подписал закон, разрешающий российским срочникам заключать контракт с ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве военнослужащих-срочников заключать контракт о службе в ФСБ. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает ТАСС.

Право заключать контракт получат военнослужащие, получившие среднее профессиональное образование до призыва. Документ уточняет и порядок заключения нового контракта о прохождении военной службы в ФСБ и Службе внешней разведки (СВР) с контрактниками, являющимися квалифицированными специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.

Кроме того, согласно подписанному закону, ненормированный служебный день устанавливается отдельным категориям военнослужащих СВР, в связи с этим им предоставляется дополнительное время отдыха.

Законопроект, согласно которому срочники смогут заключать контракты с ФСБ, был внесен в Госдуму 1 ноября 2021 года. Авторы законопроекта учли сложившуюся практику, когда солдатам, которые накопили опыт и добились успехов в воинской специальности, предлагают еще в период прохождения службы заключить контракт.