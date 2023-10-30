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18:06, 30 октября 2023Россия

Россиянку с инсультом привезли к врачам на санях из-за запертого на замок моста

В Карелии женщину с инсультом привезли к врачам на санях из-за перекрытого моста

Кадр: страница «Подслушано l Кемь» во «ВКонтакте»

В Карелии фельдшеры были вынуждены транспортировать женщину с инсультом на санях. Об этом говорится в сообществе «Подслушано Кемь» во «ВКонтакте».

Машина скорой помощи не смогла проехать в поселок Гайжево из-за закрытого моста, который местные власти заперли на замок. Замок замерз, и медикам пришлось идти к пациентке пешком. Фельдшеры погрузили женщину в сани и тащили ее по населенному пункту до тех пор, пока не удалось установить связь с одним из местных жителей, который отбуксировал сани на своем автомобиле.

В комментарии под сообщением администрация Кемского района сообщила, что мост находится в аварийном состоянии и «движение автотранспорта по нему разрешено только экстренным службам». В администрации признали неисправность замка и сообщили, что теперь контролировать его работоспособность будет «ответственный работник».

Ранее в Чувашии жителя одной из деревень привезли к врачам скорой помощи в строительной тачке. Тогда автомобиль скорой помощи также не смог проехать по неисправному мосту. Местные власти заявили, что мост находится в рабочем состоянии, а медики, по их словам, побоялись заезжать в деревню после дождя.

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      Алан Босиков
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