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15:46, 29 мая 2023Россия

Россиянина повезли к врачам скорой в строительной тачке из-за аварийного моста

Жителя Чувашии повезли к врачам скорой помощи в строительной тачке из-за аварийного моста

Жителя деревни Голов в Чувашии повезли к врачам скорой помощи в строительной тачке из-за того, что машина медиков не смогла проехать по мосту, ведущему в деревню. Произошедшее попало на видео, запись опубликована в группе «Красноармейское» в соцсети «Вконтакте».

На кадрах видно, как несколько местных жителей и медработница завозят строительную телегу с мужчиной на холм и помогают ему забраться в машину. Соседи пострадавшего объяснили, что карета скорой помощи не смогла проехать к дому из-за аварийного состояния моста.

При этом в администрации Красноармейского муниципального округа заявили, что мост находится в рабочем состоянии и предположили, что медики побоялись заезжать в деревню после того, как в ней прошел дождь.

Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Ранее сообщалось, что на Урале мужчина с переломом ног полз на четвереньках до кабинета врача после того, как ему отказали в выдаче инвалидной коляски. На кадрах, снятых женой россиянина, видно, как мужчина ползет по ступенькам отделения травматологии.

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    Варвара Родикова
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