Популярный российский комик раскрыл негативное последствие жизни в поселке

Комик Сергей Орлов назвал предвзятость последствием жизни в поселке

Популярный российский комик Сергей Орлов, выросший в поселке Депутатском в Якутии, назвал предвзятость последствием жизни в маленьком населенном пункте. Об этом он заявил в подкасте блогера и рэпера Эльдара Джарахова. Видео вышло на YouTube.

«Какие штуки из Депутатского до сих пор из меня не выветриваются? Предвзятость», — раскрыл Орлов. Юморист привел в пример ситуацию, когда он познакомился с известным TikTok-блогером. Комик указал, что ранее воспринимал блогера негативно только из-за его карьеры в TikTok, однако, пообщавшись с молодым человеком и узнав его, поменял отношение к нему.

Орлов также отметил, что в Депутатском многие люди скептически носились к артистической деятельности. Кроме того, в поселке будущего комика учили всегда «держать язык за зубами». «Я все время переживаю, когда мне говорят: "Ну что, *** [доболтался]? Меня почему-то это всегда так ранит», — признался юморист.

Ранее Орлов пожаловался на то, что YouTube стал «все сильнее закручивать гайки». По словам комика, видеохостинг внезапно перестал рекомендовать пользователям несколько его последних видео с выступлениями.