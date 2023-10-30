Минобороны: российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино

Российские военнослужащие на запорожском направлении отразили атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 30 октября, в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что противник потерял до 220 человек. Кроме того, ВСУ лишились двух танков, в том числе Leopard.

По данным Минобороны, на херсонском направлении украинская сторона потеряла до 70 человек.

Ранее сообщалось, что Российской армии удалось уничтожить в Запорожской области станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА «Буковель».

До этого в ходе контрбатарейной борьбы российские войска смогли разбить боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS. Это произошло на донецком направлении. Тогда же российские военные разбили американскую гаубицу М119.