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14:21, 30 октября 2023Россия

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино

Минобороны: российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие на запорожском направлении отразили атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 30 октября, в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что противник потерял до 220 человек. Кроме того, ВСУ лишились двух танков, в том числе Leopard.

По данным Минобороны, на херсонском направлении украинская сторона потеряла до 70 человек.

Ранее сообщалось, что Российской армии удалось уничтожить в Запорожской области станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА «Буковель».

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До этого в ходе контрбатарейной борьбы российские войска смогли разбить боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS. Это произошло на донецком направлении. Тогда же российские военные разбили американскую гаубицу М119.

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      Анна Щербакова
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