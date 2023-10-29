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13:55, 29 октября 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили станцию РЭБ «Буковель» в Запорожье

Минобороны: в Запорожской области уничтожена станция РЭБ «Буковель»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российской армии удалось уничтожить в Запорожской области станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА «Буковель». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Кроме того, в районе населенного пункта Комсомольское уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель"», — заявил представитель министерства обороны.

Общие потери Вооруженных сил Украины, как сообщается, составили до 40 солдат. Кроме того, противник потерял две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Ранее в ходе контрбатарейной борьбы российские войска смогли разбить боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS. Это произошло на донецком направлении.

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      Олег Давыдов
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