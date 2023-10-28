Российские войска разбили боевую машину РСЗО HIMARS на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ поразили боевую машину РСЗО HIMARS на донецком направлении

В ходе контрбатарейной борьбы российские войска смогли разбить боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что это произошло на донецком направлении в районе поселений Красное, Андреевка, Клещеевка и Марьинка. Российские военные сработали вместе с авиацией и артиллерией — они отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Как отметил Конашенков, всего на этом направлении ВСУ потеряли до 160 бойцов, две боевые бронированные машины и еще четыре автомобиля. Кроме того, войска разбили гаубицу М119 производства США и боевую машину РСЗО HIMARS.

Помимо этого, российские военные сбили еще 36 беспилотных летательных аппаратов Украины. Конашенков также отметил, что российскими средствами ПВО перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, авиационные бомбы JDAM. Кроме того, разбиты три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.